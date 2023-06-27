تفاصيل العقد.. راتب غوندوغان مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وضع برشلونة شرطاً جزائياً في عقد الألماني إيلكاي غوندوغان، الذي انضم مؤخراً إلى صفوف البرسا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

وجاء الشرط الجزائي بقيمة 400 مليون يورو نظير فسخ غوندوغان لعقده مع برشلونة قبل نهاية الفترة الرسمية.

وبحسب إذاعة "راك 1" الإسبانية، فإن غوندوغان سيتقاضى مع برشلونة 9 ملايين يورو سنوياً، مشيرة إلى أن عقد اللاعب مع البرسا سيكون لمدة موسمين حتى صيف 2025، مع بند بإمكانية التمديد لموسم ثالث حال اتفاق الطرفين.

وتوج غوندوغان مع مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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