عمره 34 عامًا.. برشلونة يستقر على بديل بوسكيتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة استقر على بديل قائده السابق سيرخيو بوسكيتس الذي رحل مؤخراً عن صفوف البلوغرانا بعد رحلة استمرت 15 عامًا، وذلك في إطار خطة البرسا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن داني باريخو (34 عامًا) لاعب فياريال، ضمن المرشحين لتدعيم خط وسط برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة أنه بالرغم من تواجد باريخو ثالثاً بين قائمة المرشحين، ويسبقه الثنائي جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ ومارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد، إلا أن فرص لاعب فياريال تعتبر الأكبر، في ظل ارتفاع تكاليف صفقة الثنائي الآخر.

ويتمسك ريال سوسيداد بالحصول على مبلغ 60 مليون يورو، نظير الاستغناء النهائي عن زوبيمندي.

وحال انتقال باريخو إلى برشلونة فلن تكلف الصفقة برشلونة سوى راتب اللاعب، خاصة إنه يحق له الرحيل عن فريقه مجاناً قبل نهاية عقده بموسم، حسبما ينص التعاقد.

وفي نفس الوقت، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن العرض الأول من برشلونة على طاولة باريخو يتمثل في توقيعه لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر وفقاً لبعض الشروط، إلا أن اللاعب يفضل باريخو التوقيع موسمين.

وانتقل باريخو من فالنسيا إلى فياريال صيف 2020، وخاض معه 149 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 27 هدفاً، ولعب باريخو 37 مباراة مع فياريال خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 50 فرصة للتسجيل، فيما بلغت دقة تمريراته 90.6%.

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