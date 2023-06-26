ميسي أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، بجائزة أفضل لاعب أجنبي عن الموسم المنقضي 2023/2022.

وكان ميسي رحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع العملاق الفرنسي الذي استمر لموسمين.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، خلال الفترة الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وحصد ميسي لقب الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وشارك مع البي سي جي، في 32 مباراة بالدوري الفرنسي، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصناعة مثلها.

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