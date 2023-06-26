الكشف الطبي قريباً.. أهلي جدة يتوصل لاتفاق نهائي مع فيرمينو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق، من الانضمام إلى أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الأهلي السعودي دخل في مفاوضات جادة مع فيرمينو للحصول على خدماته، مشيراً إلى أن النادي مازال ينتظر القرار النهائي لفيرمينو.

ويخطط أهلي جدة لحجز الكشف الطبي لفيرمينو الخميس أو الجمعة المقبلين، حال حصوله على الضوء الأخضر من اللاعب البرازيلي.



ويتضمن العرض السعودي الذي قدمه أهلي جدة لفيرمينو توقيعه لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية الأمر نفسه، حيث أشارت إلى توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع فيرمينو، على أن يتم التوقيع معه رسمياً بعد تجاوزه الفحص الطبي.

وتسعى إدارة أهلي جدة إلى التعاقد مع صفقات قوية، خلال الميركاتو الجاري، من أجل دعم صفوف الفريق، خاصة بعد العودة مرة أخرى للمشاركة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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