ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ليواصل مشواره مع الميرنغي لفترة جديدة.

ويأتي تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد، بعدما كان عقده القديم مع الميرنغي، ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وفي بيان رسمي أصدره نادي ريال مدريد أعلن خلاله تجديد عقد مودريتش لمدة موسم جديد، لينتهي الصيف المقبل 2024، وجاء البيان كالتالي: "وافق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".

وكان مودريتش رفض عرضاً خرافياً، من نادٍ سعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الصيف الجاري، وحسم قراره بالتجديد مع الريال.

وتوج مودريتش مع ريال مدريد في 11 موسماً بـ 23 بطولة، منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب للدوري الإسباني.

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