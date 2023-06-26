لا يمكنني تغيير قراره.. رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن مستقبل مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن قرار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بشأن عدم تجديد تعاقده مع العملاق الفرنسي.

وقال فيليب ديالو في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بشأن ما يتردد عن مستقبل مبابي: "الكل يريد أن يكون لديه أفضل اللاعبين في مسابقاته، هم الذين يجعلونك تحلم".

وتابع: "إذا أخبرتني، هل يجب أن يبقى مبابي؟ جوابي أنه كلما طالت فترة بقائه في فرنسا، كان ذلك أفضل بالنسبة لكرة القدم الفرنسية، لكن الأمر لا يعود لي بصفتي رئيساً للاتحاد، لا يمكنني تغيير إرادة لاعب أو قراره".

وسبق وأعلن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إنه سيحاول الضغط على مبابي للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

وشارك مبابي مع باريس في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 29 هدفاً، وصنع 5 أهداف.

يذكر أن مبابي أعلن بشكل رسمي، عدم رغبته في تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، والاكتفاء بمدة عقده مع العملاق الفرنسي حتى الصيف المقبل 2024.

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