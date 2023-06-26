غوارديولا.. رحلة استجمام في أحضان الحضارة

المصدر: القاهرة – العوضي النمر

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يختتم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأسرته، غداً، رحلة الاستجمام في مصر بعد موسم مذهل نجح خلاله غوارديولا في تحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق. وأبدى غوارديولا إعجابه بالحضارة المصرية والمعالم الأثرية في الجيزة وأسوان والأقصر، وحرص على زيارة ‏متحف الحضارة المصرية في منطقة الفسطاط بعد جولته في منطقة الأهرامات وزيارة تمثال «أبوالهول»، وقضاء وقت ممتع بالقاهرة، ثم توجه برفقة أسرته إلى الأقصر وأسوان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية وزيارة معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك، ومعبد «أبوسمبل».

ولقي غوارديولا استقبالاً حاراً في جميع الأماكن السياحية وتلقى عدداً من الهدايا، منها صورة «بورتريه» برسم اليد من شاب مصري، وأهدته هيئة تنشيط السياحة المصرية قطعة فنية أثرية، عبارة عن مجسم لقناع ‏الملك توت عنخ أمون.

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