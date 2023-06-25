بوسكيتس ينضم إلى ميسي في إنتر ميامي

المصدر: (ميامي - أ.ف.ب)

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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق سيرجيو بوسكيتس، ليجتمع مجدداً ببطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتوقع خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، أن يجري ناديه بين ثلاثة وخمسة تعاقدات بعد ضم ميسي، ومن المرجح أن يستقدم ظهير أيسر برشلونة السابق جوردي ألبا، الذي يتمتع على غرار بوسكيتس بعلاقة صداقة مع ميسي.

وفاز بوسكيتس بـ32 لقباً مع برشلونة، بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والدوري الإسباني تسع مرات، والكأس المحلية سبع مرات.

كان بوسكيتس أحد أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي هيمن على الكرة الأوروبية أوائل 2010، إلى جانب ميسي وإنييستا وتشافي.

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