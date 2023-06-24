يرفض الراحة..النجم المصري محمد صلاح يخوض تدريبات شاقة أثناء الإجازة "فيديو"

المصدر: البيان

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يمتلك النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لياقة بدنية عالية ساهمت في نجوميته، حيث يعرف عنه السرعة التي تميزه عن بقية أقرانه في "الريدز"، ويمكن السر وراء هذه اللياقة حرص النجم المصري على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريب المتواصل.

وعلى الرغم من الإجازة الصيفية، بعد موسم طويل وصعب سواء مع فريقه ليفربول أو منتخب بلاده، إلا أن الفرعون المصري يتابع تدريباته على انفراد، حيث نشر مؤخراً مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" يظهر فيه وهو يمارس تدريبات شاقة داخل صالة رياضية، وذلك بعد يوم من مشاركته متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة وهو يمارس الرياضة أيضا، استعدادا للموسم الجديد (2023-2024)، وفقاً لروسيا اليوم.

وساهم النجم المصري في فوز منتخب بلاده على مضيفه الغيني (2-1) يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وشارك محمد صلاح (30 عاما) في 50 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 15 أخرى.

واحتفل الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي بمرور 6 سنوات على انضمام محمد صلاح إلى صفوف "الريدز" قادما من نادي روما الإيطالى، صيف 2017 ، ومنذ ذلك الحين شارك في 304 مباريات بقميص "الريدز" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 186 هدفا إضافة إلى 78 تمريرة حاسمة.

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