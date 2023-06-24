ماذا قال مبابي لميسي في عيد ميلاده؟

المصدر: وكالات

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قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي التهنئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ 36 بكلمات عاطفية عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكان مبابي ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خسر أمام نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي في نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

لكن مبابي استعرض علاقته الوثيقة بالنجم الأرجنتيني الي زامله في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وهنأه اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 36 .

وقال مبابي في منشوره عبر إنستجرام :"التهاني للأسطورة"، ونشر صوره له وميسي يمسكان بيد بعضهما البعض خلال نهائي مونديال 2022 .

وأضاف مبابي :"أتمنى لك أفضل يوم مع عائلتك وأصدقائك"، وتقدم بالشكر لنادي باريس سان جيرمان على مزاملة ميسي لمدة عامين.

وكشف مبابي /24 عاما/ المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن أنه ينوي استكمال عقده الحالي مع سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو 2024 وبعدها يرحل عن الفريق.

بينما ينتهي عقد ميسي مع النادي بنهاية يونيو الجاري وكان قد أعلن قبل أيام انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني الذي يواجه أزمة مالية حالت دون تجديد العقد مع النجم الأرجنتيني.

وقال مبابي :"تعلمت منك الكثير كلاعب وكصديق وكمنافس وكشخص. أنا ممتن لك بذلك".

وتمنى مبابي للنجم الأرجنتيني ميسي التوفيق في مغامرته الجديدة في ملاعب كرة القدم.

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