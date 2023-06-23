نيمار: أحلم باللعب مع سانتوس مرة أخرى

المصدر: وكالات

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تحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عن احتمال وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس منتخب "راقصي السامبا"، ورغبته في الدفاع مرة أخرى عن قميص نادي سانتوس الذي تدرج في صفوفه، خلال حدث أقامه في برايا غراندي قرب سانتوس.

وفي مقابلة استمرت 10 دقائق لقناة "باند سبورتس" البرازيلية على هامش مزاد نظمته مؤسسته، تطرق مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 31 عاما إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة منذ الجراحة التي خضع لها في كاحله في 10 مارس.

وقال نيمار: "إنه لأمر مروع أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب. أحب أن ألعب كثيرا، أن أكون في الملعب. عندما لا تكون هذه هي الحال أثناء مباراة، يكون الأمر صعبا بالفعل. لذا تخيلوا أن يدوم ذلك بين 4 إلى 5 أشهر! مريع. أفتقده. لقد ولدت من أجل هذا، لألعب كرة القدم".

وعندما سئل عن الانتقادات والضغط الذي يواجهه، قال: "لم أخجل أبدا من مسؤولياتي. بل العكس هو الصحيح".

وأضاف: "أعرف موهبتي، وأعرف ما أنا قادر عليه. كرة القدم ليست رياضة فردية. لو كان الأمر فرديا لكنت حققت بالفعل جميع أهدافي، لكن هذه ليست هي الحال. بالنسبة للنقد خارج الملعب، فأنا أختلف أحيانا لأنه يتعلق بحياتي الشخصية حيث أفعل ما أريد".

وعن مستقبله القريب وإمكانية البقاء مع النادي الباريسي للموسم السابع تواليا، "راوغ" نيمار متجاوزا محاوره، وبدلا من ذلك وضع نفسه في نهاية مسيرته التي يتصورها في البرازيل، قائلا: "حياة اللاعب ديناميكية للغاية. من الواضح أنني أحلم باللعب مع سانتوس مرة أخرى. آمل في أن يحدث هذا لكننا سنرى. كرة القدم صندوق من المفاجآت".

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