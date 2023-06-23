أمريكا تستضيف النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية في 2025

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للنسخة الموسعة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".

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