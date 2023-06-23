بايرن ميونخ يضم البرتغالي رافائيل غيريرو حتى 2026

المصدر: وكالات

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وقع نادي بايرن ميونخ مع مدافع البرتغال رافائيل غيريرو في صفقة انتقال حر الجمعة من بوروسيا دورتموند المنافس.

وينضم غيريرو من خلال عقد لثلاث سنوات بعد انتهاء عقده مع دورتموند نهاية الشهر. وعلى الأرجح سينافس على موقعه الأساسي مع ألفونسو دافيز، لكن يمكنه اللعب كما اعتاد أيضا مع دورتموند هذا الموسم بنجاح في منتصف خط دفاع الوسط.

أطاح بايرن بدورتموند من بطولة الدوري الألماني بفارق الأهداف في أكثر سباق متقارب منذ سنوات. التعاقد مع غيريرو هو ثاني توقيع لبايرن خارج الموسم بعد كونراد لايمر مدافع لايبزيغ الذي انتقل أيضا في صفقة حرة.

شارك غيريرو في 64 مباراة مع منتخب البرتغال ولعب في أربع من خمس مباريات مع منتخب بلاده في كأس العالم العام الماضي.

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