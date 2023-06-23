الكشف عن موعد إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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قال منظمون اليوم الجمعة إنه سيتم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 في 16 أبريل المقبل إيذانا بالعد التنازلي لانطلاق الألعاب الأولمبية بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وقال منظمون إن الألعاب الأولمبية ستضم 11 حدثا في العاصمة الفرنسية مما يؤكد قصة سابقة لرويترز.

وسيتم إيقاد الشعلة في أولمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية، وستبقى في البلاد حتى مغادرة أثينا إلى فرنسا في 27 أبريل.

وستصل الشعلة إلى مرسيليا في الثامن من مايو المقبل.

وسيستمر تتابع الشعلة في المدن الفرنسية الكبرى - لا سيما عبر مونبلييه وكورسيكا وبوردو ومون سان ميشيل - حتى السابع من يونيو، عندما تغادر مدينة بريست الساحلية على متن قارب للاستمرار في التتابع في الأراضي الفرنسية بالخارج. وستعود في 18 يونيو إلى البر عبر قارب يقوده أرميل لو كلياش بطل العالم للقوارب عام 2017.

وقال توني استانجيه رئيس اللجنة المنظمة في احتفال بجامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية "سيكون احتفالا مذهلا وستشهده جميع أراضينا".

وبعد ذلك ستسافر الشعلة عبر ستراسبورج ورانس وليل من بين مدن أخرى قبل وصول التتابع إلى باريس يومي 14 و 15 يوليو، حيث تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ وتزور نحو 400 مدينة إجمالا.

وسيقود تتابع الشعلة، الذي يضم نحو عشرة آلاف حامل لها، الفائزان بذهبية الأولمبياد في السباحة لور وفلوران مانودو وديميتري بافاد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قالت آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس إن الشعلة ستزور الأحياء الشهيرة مع تنظيم أمسية في أوتيل دي فيل في 14 يوليو.

وفي احتفال تقليدي في الموقع القديم للألعاب الأولمبية، ستضيء ممثلة تلعب دور كاهنة بارزة الشعلة لكل دورة أولمبية- صيفا أو شتاء - باستخدام مرآة قبل تمريرها إلى حامل الشعلة الأول على حافة الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا.

وبعد تتابع قصير في اليونان، يتم تسليم الشعلة إلى المدينة المضيفة.

وقال منظمو باريس 2024 إنهم سيستخدمون سفينة ذات الصواري الثلاثة "بيليم" لنقلها إلى مدينة مرسيليا الساحلية، حيث ستقام منافسات الشراع في الأولمبياد.

وعادة ما يتم نقل الشعلة، الموضوعة في مصباح أمان، بالطائرة إلى المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية.

وتعتبر مرسيليا، التي أسسها المستوطنون اليونانيون قبل الميلاد بنحو 600 عام، نقطة انطلاق المرحلة الفرنسية من تتابع الشعلة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز الشهر الماضي إن منظمي باريس 2024 يخططون لوضع الشعلة الأولمبية على برج إيفل.

ووفرت مراسم اليوم فترة راحة للمنظمين بعد مداهمة الشرطة للمقر الرئيسي للجنة المنظمة يوم الثلاثاء الماضي في إطار تحقيق مبدئي بشأن فساد مزعوم.

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