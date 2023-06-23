ريال مدريد يقدم عرضه الأول لضم مبابي وباريس يطلب الضعف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ ريال مدريد أول خطوة رسمية، تجاه التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضه الرسمي الأول إلى باريس للتعاقد مع مبابي، مشيرة إلى أنه بلغ قيمته 120 مليون يورو، نظير شرائه نهائياً.

وفي نفس الوقت، أكد موقع "باريس كوميونيتي" أن علاقة باريس سان جيرمان ومبابي انتهت، مشيراً إلى أن مالك النادي ناصر الخليفي اتفق مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز على انتقال مبابي للميرنغي خلا الصيف الجاري، نظير الحصول على 250 مليون يورو، تمثل الإضافات 50 مليون يورو منها، وهو أكثر من ضعف المبلغ المعروض من قبل الريال.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو"، إلى مبلغ مقارب، حيث أكد أن باريس حدد 200 مليون يورو لبيع مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس صيف 2024، وأعلن مؤخراً عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي لفترة جديدة، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 260 مباراة بشكل عام، سجل خلالها 212 هدفاً وصنع 98، وأصبح الهداف التاريخي للبي سي جي، الذي توج معه بـ 5 ألقاب للدوري الفرنسي.

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