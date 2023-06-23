الساحر التركي على رادار ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن أردا جولر لاعب فنربشخة التركى بات على كشاف رادار نادي ريال مدريد الإسبانى الذي دخل في سباق مبكر مع عدد من أندية الدورى الإنجليزى وبنفيكا وميلان وإشبيلية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية

بدأ جولر مسيرته مع فريق الشباب في نادي جنتشلربيرليجي بالعاصمة التركية أنقرة العام 2014، وقضى هناك 5 أعوام، قبل الانضمام إلى صفوف فريق الشباب في فنربخشة العام 2019، ثم عقدًا احترافيًا لمدة عامين ونصف مع فنربخشة، في 13 يناير 2021.

ظهر جولر لأول مرة مع الفريق الأول في فنربخشة، كلاعب بديل ضد نادي أتس جي كي الفنلندي في مباراة بالدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي يوم 19 أغسطس 2021، وانتهت المباراة لصالح الفريق التركي 1-0.

وفي أول مباراة له بالدوري التركي في 22 أغسطس 2021، قدم التمريرة الحاسمة لميها زاجك في الدقيقة 89، ليحقق فريقه الفوز بهدف وحيد.

ومع مرور الوقت، بدأ جولر في الحصول على المزيد من وقت اللعب، وفي مارس العام الماضي، أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري التركي، بعد أن بلغ 17 عامًا من عمره قبل ذلك بثلاثة أسابيع.

وبحلول مايو 2022، سجل جولر 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 255 دقيقة فقط، وبعد بداية مبهرة، ذكرت تقارير صحفية أن أندية أوروبية كبرى مثل آرسنال وليفربول وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرشلونة وباريس سان جيرمان، أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

وأراد فنربخشة تحصين نجمه الناشئ من أطماع الأندية الأخرى، فأعلن يوم 17 مارس 2022، ربط جولر بعقد جديد يمتد لثلاثة أعوام.

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