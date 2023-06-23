خطأ عبر «تيك توك» يثير الشكوك حول مستقبل ثلاثي ليفربول

المصدر: البيان

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تسبب مقطع فيديو مصور عبر تطبيق "تيك توك"، في إثارة الشكوك عن طريق الخطأ حول رحيل 3 لاعبين من صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وجالت الكاميرا داخل غرفة ملابس ليفربول للترويج إلى القمصان الخاصة بالموسم الجديد، وشوهدت تلك التي تحمل أسماء وأرقام لاعبي الفريق معلقة في الأماكن المخصصة لكل لاعب في الغرفة.

ولم تظهر في غرفة تبديل الملابس قمصان اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع ليفربول بنهاية موسم 2023/2022، وهم روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وفي نفس الوقت ظهرت القمصان القديمة لثلاثة لاعبين من المفترض استمرارهم في استاد أنفيلد، وهم جويل ماتيب، وجو جوميز، وتياجو ألكانتارا.

ولم يتأكد بعد فيما إذا كانت القمصان ترمز إلى اختتام مشوار هؤلاء اللاعبين مع ليفربول، ورحيلهم خلال الفترة المقبلة، أم هناك أمر آخر يتعلق بأمور تسويقية أو ما شابه.

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