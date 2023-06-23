قد يحتاج لركبة صناعية.. رئيس النادي عن سواريز: الأمر خطير جداً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد ألبيرتو جويرا رئيس نادي غريميو بورتو أليغرينزي، الذي يلعب له حالياً النجم لويس سواريز، على احتمالية انتهاء مسيرة اللاعب الأوروغواياني نهائياً.

وتعرض سواريز لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة الماضية أبعدته عن المشاركة مع فريقه، وفي تصريحات إعلامية لرئيس النادي البرازيلي، أكد أن سواريز (36 عامًا) يقترب من إعلان اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب الإصابة، حيث قال: "الإصابة تسببت في وصول سواريز إلى أقصى درجة من التحمل، من الممكن أن يعلن اعتزاله قريباً، وقد يحتاج إلى ركبة صناعية".

وواصل: "حتى يتمكن من اللعب، يتم إعطاؤه الحقن المسكنة يومياً، يشعر بألم شديد، الأمر خطير جداً".

وكان سواريز انتقل إلى غريميو بورتو أليغرينزي البرازيلي يناير 2023 لمدة موسم واحد، قادماً من ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني.

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