هاري كين يضغط للانتقال إلى مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى الإنجليزي المخضرم هاري كين مهاجم توتنهام، إلى مغادرة السبيرز خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ولا يرغب في الاستمرار إذ يتمسك بخوض تجربة جديدة، لتزين مسيرته بالألقاب، خاصة إنه لم يتمكن حتى الآن من الفوز بأي لقب في مشواره بالملاعب.

وأكد كين (29 عامًا) لإدارة نادي توتنهام، أنه لا يرغب في الاستمرار، ويتطلع للرحيل إلى نادٍ آخر، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن كين لا يزال يرغب في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وطلب من توتنهام تخفيض السعر المطلوب نظيره رحيله والبالغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أغلق ملف المفاوضات مع هاري كين، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه سيعيد الشياطين الحمر فتح ملف المفاوضات حال تخفيض سعر اللاعب إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى لهاري كين موسم واحد فقط على نهاية عقده مع توتنهام، ما يجعله هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي، ويأمل اللاعب الإنجليزي في تخفيض ناديه للمبلغ المطلوب في ظل تمسكه بالرحيل إلى اليونايتد.

وشارك كين مع توتنهام في 49 مباراة الموسم الماضي بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 32 هدفاً، وصناعة 5 أهداف.

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