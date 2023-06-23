اعتقال والد نيمار لمخالفات محرجة فى البرازيل

المصدر: البيان

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تسبب والد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، في إحراج كبير لنجله بسبب مخالفات بيئية في ولاية ريو دي جانيرو محل إقامة نيمار ووالده في البرازيل.



مخالفات محرجة

وبحسب صحيفة «UOL Esporte» البرازيلية فإن والد نيمار تم إلقاء القبض عليه بسبب تهم نجمت عن مخالفات بيئية، ووصفت بأنها محرجة تسبب بها نيمار لوالده بسبب أعمال مخالفة للبيئة لإنشاء بحيرة صناعية لأجل رفاهية اللاعب، وهو أمر تسبب في عاصفة من الانتقادات للاعب.

جريمة ضد البيئة

وكشفت التقارير الإعلامية البرازيلية أن ما قام به والد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان وصف بأنه جريمة ضد البيئة بعد تعمد النجم ووالده ارتكاب مخالفات بتغيير مسار المجاري المائية المحيطة بقصر نيمار، فضلاً عن تجميع الصخور والاستيلاء على رمال الشواطئ واستخدامها في أعمال البناء دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة.

960 ألف يورو

وأكدت التقارير أن والد نيمار سيتم تغريمه مبلغ 960 ألف يورو بدلاً من الحبس الذي كان مقرراً في مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الغرامة مع الحبس في بعض الحالات.

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