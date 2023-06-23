جافي يخرج عن صمته ويرد على إهانات جماهير ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد النجم الشاب جافي لاعب برشلونة، على الإهانات التي تعرض لها أثناء الاحتفال رفقة لاعبي منتخب إسبانيا، بتحقيق لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت احتفالات منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا، تعرض جافي لإهانات من قبل جماهير ريال مدريد، حيث قام لاعبو المتادور بإلقاء كلمة قصيرة خلال احتفالهم مع الجماهير بالبطولة، وعندما حان دور جافي بدأت جماهير ريال مدريد في ترديد هتاف شهير ضد برشلونة.

وجاء رد فعل جافي سريعاً بتدارك الموقف ووجه كلمته إلى الجماهير، حيث قال: "أردت أن أشكر كل الإسبان والجماهير التي ساندتنا في البطولة، لولاها لما حققنا اللقب".

وقال جافي عن هذه الواقعة، في تصريحات إعلامية: "دعهم يعتقدون ما يريدون، ويفعلون ما يريدون، أنا هادئ بشأن هذه الأمور".

وأضاف: "أمتلك الدعم من عائلتي ومن الفريق الذي ألعب له، أنا ممتن جداً".

وكان جافي تم تصعيده للفريق الأول ببرشلونة موسم 2022/2021، ولعب 96 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 13 هدفاً.

وشارك جافي ضمن كتيبة اللاعبين لمنتخب إسبانيا، التي حققت مؤخراً لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بفضل ركلات الترجيح، وأصبح جافي أصغر لاعباً يحصد بطولة مع المتادور، مسجلاً رقماً قياسياً.

ولعب جافي مع منتخب إسبانيا 21 مباراة بشكل عام، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

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