الكشف عن موعد أول مباراة لميسي مع فريقه الجديد

المصدر: وكالات

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أعلن خورخي ماس، المالك الإداري لنادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي من المتوقع أن يخوض أول مباراة له مع الفريق في 21 يوليو المقبل.

ويواجه نادي إنتر ميامي نظيره كروز أزول المكسيكي، في ذلك اليوم، على أرض ملعب "DRV PNK"، في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

وفقا لصحيفة "ميامي هيرالد"، قال خورخي ماس إن النادي وليونيل ميسي اتفقا على صفقة، لكنهما ما زالا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

قال مالك نادي إنتر ميامي للصحفيين إن توقيع ليونيل ميسي هو "اللحظة الحاسمة" في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة.

وتابع: "أعتقد أنه سيكون هناك دائما ما قبل وبعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة، لدي إيمان راسخ للغاية بأننا نستطيع أن ننشئ في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة إن لم يكن الدوري الأعظم، أحد أفضل بطولتين في العالم"، مشيرا: "لا يمكنني المبالغة في التأكيد على حجم هذا الإعلان".

وأكمل خورخي ماس: "وجود أعظم لاعب في العالم هنا هو أمر مهم لدورينا ونظام كرة القدم في الولايات المتحدة، يأتي ليونيل ميسي إلى هذا البلد للفوز بالكؤوس وإحداث فرق، أعتقد أنّه يتحتم علي وعلى شركائي في الدوري، المالكين الآخرين، اغتنام هذه اللحظة".

وأوضح مالك نادي إنتر ميامي أنه سيتم تعزيز الأمن لحماية النجم الأرجنتيني والفريق.

وأوضح: "سيتم نقل اللاعبين بالحافلات، عبر نفق، كل هذه البروتوكولات الأمنية معدة بالفعل، الأمر لا يتعلق فقط بألعابنا، سيكون حدثا يوميا وشيء شهدناه، وأعتقد أنه تم التعامل معه بشكل جيد للغاية عندما كان (ميسي) هنا مع الأرجنتين قبل كأس العالم".

على الرغم من أن النجم الأرجنتيني لم تطأ قدمه بعد في ميامي، فقد استفاد النادي بالفعل من زيادة كبيرة في متابعي وسائل التواصل الاجتماعي قبل الخطوة المرتقبة للغاية.

في هذه الأثناء، ارتفعت أسعار التذاكر في جميع أنحاء الدوري، إذ ينتظر المشجعون بفارغ الصبر زيارة ميسي الأولى للعب ضد فرقهم مع ناديه الجديد.

في الدقائق التي أعقبت الإبلاغ عن انتقال ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار تذاكر مباريات نادي إنتر ميامي بأكثر من 1000%.

ووفقا لموقع إعادة البيع "TickPick"، ​​فإن سعر أرخص تذكرة لمباراة نادي إنتر ميامي ضد نادي كروز أزول في 21 يوليو المقبل، كان يبلغ 29 دولارا فقط، ولكن في غضون 24 ساعة بعد ظهور أخبار انتقال ميسي، أصبح سعر أرخص تذكرة 329 دولارا.

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