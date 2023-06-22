بسبب "خطأ فادح" أرسنال يوقف بيع قميصه للموسم المقبل

المصدر: البيان

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بسبب خطأ فادح في الطباعة أعلنت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي إيقاف بيع قمصان الفريق الأول لكرة القدم الجديدة الخاصة بالموسم المقبل.

وذكر موقع givemesport البريطاني أن قميص الموسم المقبل 2023-2024 كان مصمما لتكريم الفريق الذي فاز بلقب "البريميرليغ" في نسخة 2003-2004 دون أية هزيمة، بمناسبة مرور 20 عاما على ذلك اللقب الاستثنائي.

وفاز أرسنال بلقب تلك النسخة بعدما خاض 38 مباراة حقق خلالها 26 انتصارا، بينما انقاد لنتيجة التعادل في 12 لقاء.

لكن شركة أديداس المتخصصة في المستلزمات الرياضية والمصنعة لملابس أرسنال، وقعت في خطأ فادح في طباعة القميص الجديد.

واكتفت الشركة بطباعة نتائج 32 أسبوعا فقط من ذلك الموسم على الحافة البيضاء من جانب القميص بدلا من 38، وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير "الغانرز".

وأوضح الموقع البريطاني وفقاً لروسيا اليوم أن الشركة لم تضع نتيجتي التعادل ضد برمنغهام سيتي وبورتسموث، إضافة إلى 4 انتصارات أخرى من ذلك الموسم.

وقبل اكتشاف هذا الخطأ تم بيع القميص الذي عرض لأول مرة في مايو الماضي، لكثير من أنصار أرسنال بأكثر من 100 جنيه إسترليني (116 يورو).

وعلى الفور أرسل أرسنال بريدا إلكترونيا لأنصاره ممن اشتروا القميص أخبرهم فيه بأنه أصبح على علم بهذا الخطأ.

وجاء في نص الرسالة: "لقد علمنا بوجود خطأ في التصميم بالقميص الأصلي لموسمنا الجديد 2023-2024، ومن ثم فإننا وللأسف غير قادرين على تلبية طلبكم في هذا الوقت".

وأضاف: "نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا الأمر لكم، وسنرد سعر القميص كاملا، نحن نعمل حاليا من أجل تحديد موعد لتوفير القمصان الرئيسية الجديدة، وفي غضون ذلك فإن القميص الثاني بات جاهزا ومتوافرا للبيع".

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس 2023 بمباراة حامل اللقب مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

أما أرسنال فسيقص شريط نسخة 2023-2024 بمواجهة نوتنغهام فورست في الـ12 من الشهر نفسه.

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