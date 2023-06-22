ترميم غرفة الأسطورة بيليه في مونديال 1970 (صورة)

المصدر: وكالات

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خضعت الغرفة التي كان يشغلها أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في مونديال 1970 بالمكسيك، للترميم حتى يتمكن عشاق الساحرة المستديرة من زيارتها.

وقال رئيس مؤتمر البلدان الأمريكية للضمان الاجتماعي، ألبارو فيلاركا، إن المؤسسة التي يرأسها "أرادت تكريم هذا اللاعب العظيم من خلال إعادة تأهيل الغرفة التي كان يشغلها منذ 53 عاما، لتعود تماما لما كانت عليه خلال الفترة التي استخدمها فيها".

وأضاف فيلاركا "هذا التكريم مفتوح للجمهور مجانا".

وقاد بيليه، الذي توفي في 29 ديسمبر 2022، منتخب البرازيل للفوز بكأس العالم 1970، عقب الفوز على إيطاليا في النهائي (4-1).

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