"حمى" ميسي تجتاح أمريكا وترفع تذكرة ظهوره الأول إلى 1060 دولارا

المصدر: وكالات

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بعد دقائق قليلة من الإعلان الرسمي عن موعد وصول نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة في 7 يوليو المقبل لبدء مسيرته مع فريقه الجديد انتر ميامي، اجتاحت "حمى" ميسي أنصار الفريق لدرجة رفعت سعر تذكرة مباراته الأولى لأرقام خيالية.

وبمجرد الإعلان عن إمكانية مشاركة ميسي في مباراة كروز ازول، ارتفع سعر التذكرة الواحدة (من أقل فئات التذاكر في ملعب المباراة) من 40 دولارا إلى 500 دولار، ثم واصل سعر التذكرة ارتفاعه على منصات البيع الإلكترونية حتى بلغ 1060 دولارا، حسبما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن سعة الملعب، الذي يبعد عن ميامي نحو 50 كم، تبلغ 19 ألف مقعد، ولكن انتر ميامي يرغب في زيادة سعة الملعب إلى الحد الأقصى إلى 22 ألف مقعد، وبرغم هذا فإن سعر تذكرة بعض المقاعد المميزة، القريبة من أرض الملعب، يطرح الآن للبيع مقابل 10 آلاف دولار للتذكرة الواحدة.

ويترقب الفريق الأمريكي بدء مشاركات ميسي في ظل الكبوة التي يمر بها الفريق؛ حيث مني بـ6 هزائم متتالية وضعته في المركز الأخير بالمجموعة الشرقية في دوري المحترفين الأمريكي.

وكان ميسي أعلن مؤخرا عن انتقاله إلى انتر ميامي الأمريكي، بعد فترة طويلة من الجدل بشأن مستقبله وما إذا كان سيعود لناديه القديم برشلونة الإسباني أم ينتقل إلى ناد آخر، وذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الحالي.

وأشار جورجي ماس مالك نادي انتر ميامي إلى أن ميسي سيصل إلى ميامي في 7 يوليو المقبل لبدء مسيرته مع النادي موضحا أن المباراة الأولى للاعب مع الفريق قد تكون في مواجهة كروز ازول المكسيكي في 21 يوليو المقبل ببطولة كأس الدوريات.

وينتظر انتر ميامي وميسي فتح باب الانتقالات رسميا في الولايات المتحدة في 5 يوليو المقبل لإتمام الصفقة رسميا وقيد اللاعب في صفوف الفريق استعدادا لبدء مسيرته الرسمية مع الفريق.

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