بين الريال وبرشلونة.. موعد كلاسيكو الدوري الإسباني 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مواعيد مباريات الموسم الجديد 2024/2023 من منافسات "الليغا"، الذي ينطلق بمشاركة 20 نادياً.

وتعد أكثر المباريات التي يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعدها، هي مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويقام كلاسيكو الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد، بالجولة الحادية عشر، على الملعب الأولمبي مونتجويك، الأحد 29 أكتوبر 2023.

وتلعب مباراة الدور الثاني، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد 21 أبريل 2024.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، 11 أغسطس 2023، بحسب ما أعلنته رابطة "الليغا"، على أن ينتهي 26 مايو 2024.

وستشارك فرق غرناطة، ولاس بالماس، وألافيس في بطولة الدوري الإسباني الموسم الجديد، بعد صعودها من دوري الدرجة الثانية، على حساب إسبانيول، إلتشي، وبلد الوليد.

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