المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت رابطة الدوري الإسباني، مواعيد مباريات الموسم الجديد 2024/2023 من "الليغا"، الذي ينطلق بمشاركة 20 نادياً.

وستشارك فرق غرناطة، ولاس بالماس، وألافيس في بطولة الدوري الإسباني الموسم الجديد، بعد صعودها من دوري الدرجة الثانية، على حساب إسبانيول، إلتشي، وبلد الوليد.

موعد انطلاق الدوري الإسباني موسم 2024/2023

ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، 11 أغسطس 2023، بحسب ما أعلنته رابطة "الليغا"، على أن ينتهي 26 مايو 2024.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024/2023

ألميريا × رايو فاليكانو

أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

أتلتيكو مدريد × غرناطة

سيلتا فيغو × أوساسونا

إشبيلية × فالنسيا

لاس بالماس × ريال مايوركا

خيتافي × برشلونة

فياريال × ريال بيتيس

ريال سوسيداد × جيرونا

قادش × ألافيس

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