ريال مدريد يعلن تجديد عقد ناتشو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد، تجديد عقد لاعبه ناتشو فيرنانديز لمدة موسم واحد.

ويعد ناتشو من اللاعبين الذين تأسسوا في مدرسة كاستيا بالميرنغي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2011.

وجاء تحديد عقد ناتشو ليكون ثاني لاعب يجدد عقده مع الريال، بعد الألماني توني كروس.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله تجديد عقد لاعبه لمدة موسم حتى 30 يونيو 2024.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 44 مباراة خلال الموسم المنقضي، وسجل هدفاً وصنع مثله.

وأصبح ناتشو قائد الفريق الأول لريال مدريد، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر.

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