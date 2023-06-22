مانشستر سيتي يضم الكرواتي كوفاتشيتش

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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توصّل مانشستر سيتي الإنجليزي المتوّج بالثلاثية الموسم المنصرم إلى اتفاق مع تشلسي لضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه (38 مليون دولار) وسيدفع سيتي 25 مليون جنيه لضم ابن الـ29 عاماً، بالإضافة إلى خمسة ملايين من مكافآت محتملة.

ويدخل كوفاتشيتش، الذي وصل إلى تشلسي في 2018 من ريال مدريد الإسباني عامه الأخير في عقده مع النادي اللندني.

وسيصبح الصفقة الأولى لسيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسيمنح المدرب الإسباني بيب غوارديولا خيارات في خط الوسط مع رحيل الألماني إلكاي غوندوغان إلى برشلونة.

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