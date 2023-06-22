توني كروس يمدد عقده مع ريال مدريد

المصدر: (مدريد - أ ب)

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توصل الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد إلى اتفاق مع النادي الملكي بتمديد عقده لمدة عام. وسيبدأ كروس صاحب الـ 33 عاماً، موسمه العاشر مع الفريق بعد اتفاق الجانبين على تمديد عقده حتى 2023 - 2024.

شارك اللاعب الألماني الذي اعتزل اللعب الدولي في 2021، مع مدريد في 417 مباراة. وانضم إلى النادي الإسباني عام 2014 بعد أن كان جزءاً مهماً من منتخب ألمانيا الذي فاز بكأس العالم. كما ساعد كروس الفريق على الفوز بمجموعة من البطولات من بينها أربع بطولات دوري الأبطال وثلاث بطولات للدوري الإسباني.

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