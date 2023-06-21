يوفنتوس يعلن ضم المهاجم ميليك بشكل نهائي

المصدر: وكالات

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أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد بشكل نهائي مع أركاديوش ميليك بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الأربعاء.

وقال يوفنتوس في بيان إنه ضم ميليك، الذي لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أولمبيك مرسيليا، بشكل نهائي مقابل 6.3 مليون يورو (6.92 مليون دولار) مع وجود إضافات بقيمة 1.1 مليون يورو على مدار فترة التعاقد.

وأضاف يوفنتوس أنه استغل بندا في الإعارة يسمح بضم ميليك.

وسجل المهاجم البولندي ميليك تسعة أهداف في 39 مباراة خلال الموسم الماضي في كل المسابقات كما صنع هدفا واحدا.

واحتل يوفنتوس المركز السابع في الدوري الموسم الماضي.

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