القيمة السوقية للدوري الإنجليزي.. "سيتي" يعزز صدارته وهالاند يعتلي القمة عالميا

المصدر: وام

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عزز مانشستر سيتي صدارته لقائمة أعلى فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم من حيث القيمة السوقية فيما تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث بالقائمة تاركا الوصافة لأرسنال.

واستفاد مانشستر سيتي من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، واحتكاره اللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في آخر 6 مواسم، بعد عروض مميزة على مدار الموسم.

كما استفاد الفريق من إحرازه لقبي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا واستكمال الثلاثية التاريخية في الموسم المنقضي، لترتفع قيمته السوقية من 1.06 مليار يورو إلى 1.09 مليار يورو بنسبة ارتفاع بلغت 2.8 %، وذلك في التقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

أما أرسنال فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 4.5 % (من 934 مليون يورو إلى 976 مليون يورو) ليتقدم إلى المركز الثاني بقائمة الأعلى قيمة سوقية.

وبرغم الصفقات العديدة والقياسية التي أبرمها في فترتي الانتقالات الماضيتين؛ في صيف 2022 ويناير الماضي، تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث في قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية بالدوري الإنجليزي؛ حيث انخفضت قيمته السوقية بنسبة 8.8 % (من 1.02 مليار يورو إلى 927.7 مليون يورو) ليصبح مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد في إنجلترا والعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية المليار يورو.

ويتفوق مانشستر سيتي بفارق كبير على بايرن ميونخ الألماني، الذي يحتل المركز الثاني بالقائمة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 979.7 مليون يورو فيما يأتي أرسنال ثالثا خلف الفريق الألماني.

وحقق برايتون أكبر نسبة ارتفاع في التقييم الجديد؛ حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 28.8 % (من 348.6 مليون يورو إلى 448.9 مليون يورو)، فيما تعرض توتنهام لأكبر نسبة انخفاض، وبلغت 9.3 % (من 680.3 مليون يورو إلى 617.3 مليون يورو).

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإنجليزي انخفاضا طفيفا عما كانت عليه في النسخة السابقة من التقييم في مطلع يونيو الحالي، حيث تراجعت من 10.59 مليار يورو إلى 10.54 مليار يورو بنسبة بلغت 0.5 %.

وعلى مستوى اللاعبين، حقق النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والإنجليزي الدولي بوكايو ساكا لاعب خط وسط أرسنال تقدما جديدا بمقدار 10 ملايين يورو لكل منهما ليعزز الأول صدارته لقائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية، فيما انفرد ساكا بالمركز الثاني.

وارتفعت القيمة السوقية لهالاند /22 عاما/ إلى 180 مليون يورو ليصبح شريكا للفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في قائمة أعلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية.

وتوج هذا الارتفاع في القيمة السوقية موسما متميزا قدمه هالاند مع مانشستر سيتي وأحرز خلاله الثلاثية التاريخية على مستوى الفريق ولقب الهداف بكل من بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إضافة لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في أول موسم له مع مانشستر سيتي.

وانفرد ساكا بالمركز الثاني في قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت 120 مليون يورو متقدما على فيل فودين بعشرة ملايين يورو، فيما اقتسم رودري لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس (ويستهام) ومارتن أوديجارد (أرسنال) وهاري كين (توتنهام) المركز التالي بقيمة سوقية بلغت 90 مليون يورو لكل منهم.

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