مانشستر يونايتد يتقدم بعرض جديد لشراء ماسون ماونت من تشيلسي

المصدر: وكالات

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تقدم نادي مانشستر يونايتد بعرض جديد إلى نادي تشيلسي، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للحصول على خدمات ماسون ماونت، لاعب الفريق اللندني، حسبما أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن يونايتد قدم عرضا محسنا يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني (5ر63 مليون دولار) لشراء ماونت، مع استمرار المحادثات مع تشيلسي.

وتبدو صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بطيئة نسبيا، حيث يرجع السبب في ذلك لتأخر عائلة جليزر، المالكة للنادي الإنجليزي، في عملية بيع محتملة للنادي.

وعلى الرغم من عدم اليقين هذا، اتخذ يونايتد خطوة بشأن لاعب خط وسط تشيلسي ماونت، الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق الأزرق العام المقبل.

ورفضت إدارة تشيلسي العرض الأول، الذي تقدم به مان يونايتد الأسبوع الماضي، فيما كشفت "بي أيه ميديا" أن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) تقدم بعرض آخر لشراء ماونت مقابل 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كإضافات.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن تشيلسي يريد مبلغا إضافيا قدره 15 مليون جنيه إسترليني، ولكن هناك حدًا للمدى الذي يرغب يونايتد في الذهاب إليه، لاسيما مع قرب انتهاء عقد اللاعب، ويرغب الفريق في تعزيز مراكز أخرى .

يُذكر أن ماونت أحرز 27 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 129 مباراة لعبها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج ماونت /24 عاما/ بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، علما بأنه خاض 36 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وتواجد في القائمة الأساسية للفريق خلال نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، الذي خسره أمام إيطاليا.

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