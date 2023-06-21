مقابل 65 مليون إسترليني..أرسنال يتوصل لاتفاق مبدئي لضم هافيرتز

المصدر: وكالات

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ذكر موقع (ذا أثليتيك) اليوم الأربعاء أن أرسنال توصل لاتفاق من حيث المبدأ لضم الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (82.72 مليون دولار).

وأكد التقرير أن هافيرتز توصل لاتفاق بخصوص بنود العقد وأن أرسنال سيدفع 62 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع وجود إضافات أخرى بقيمة ثلاثة ملايين إسترليني.

وإذا انضم، سيصبح كاي هافيرتز ثاني أغلى صفقة في تاريخ أرسنال بعدما دفع النادي 72 مليون جنيه إسترليني لضم نيكولا بيبي لاعب ساحل العاج في 2019.

وكان الألماني الدولي كاي هافيرتز قد انضم إلى تشيلسي بعقد لخمس سنوات في 2020 مقابل 71 مليون إسترليني بعدما قضى موسمين رائعين مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

ومع تشيلسي، فاز كاي هافيرتز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول وسجل هدف الانتصار في نهائي 2021 أمام مانشستر سيتي.

وشغل كاي هافيرتز عدة مراكز في خط الهجوم وخط الوسط، وسجل 14 هدفا خلال موسم 2021-2022 لكنه اكتفى بتسعة أهداف في الموسم الماضي حيث عانى تشيلسي تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين واحتل المركز 12.

ويتطلع تشيلسي لبيع مجموعة من لاعبيه بعدما أنفق أكثر من 600 مليون يورو (655.74 مليون دولار) لضم لاعبين جدد منذ انتقال ملكية النادي العام الماضي إلى مجموعة استثمارية بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بولي وكليرليك كابيتال.

واحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي وتأهل لدوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

ويتطلع أرسنال لتعزيز خط الوسط أيضا وسط تكهنات بقرب التعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد.

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