مركز صادم لمبابي.. أغلى 10 لاعبين في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES)، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم، في التحديث الأخير لشهر يونيو 2023.

وانفرد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بصدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم بـ 245 مليون يورو، بعد تألقه بشكل لافت مع السيتيسينز خلال الموسم المنقضي، وجاء في الوصافة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بقيمة 196 مليون يورو، ثم الإنجليزي بوكايو ساكا نجم أرسنال ثالثاً بقيمة 195 مليون يورو.

وأكمل ثنائي ريال مدريد جود بيلينغهام (190 مليون يورو)، ورودريغو (185 مليون يورو) قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل في قائمة أغلى لاعبي العالم.

وتواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في مركز صادم وهو المركز العاشر بين أغلى لاعبي العالم، وذلك بسبب الطريقة المستخدمة في حساب القيمة التسويقية من قبل المرصد الأوروبي لكرة القدم، ويأخذ "CIES"عدة عوامل في الاعتبار خلال حساب القيمة التسويقية، أبرزها عمر اللاعب ومركزه وأهدافه وتمريراته الحاسمة وعدد مبارياته الدولية مع منتخب بلاده، إلى جانب عامل مهم للغاية، وهو المدة الزمنية المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه، حيث يظهر التقرير القيمة التسويقية الحالية لكل لاعب، مع قيمة افتراضية أخرى حال كان عقده مع فريقه مستمراً لـ 3 مواسم، وبحساب القيمة على هذا النحو احتل فينيسيوس المرتبة الأولى، وجاء مبابي ثانياً، ثم هالاند ثالث.

يذكر أن مبابي يتبقى في عقده مع باريس سان جيرمان موسم واحد، وهو ما يزيد من فرص مغادرته لباريس الصيف المقبل مجانًا، ما أدى إلى انخفاض قيمته التسويقية في تصنيفات CIES.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية، كالتالي:

هالاند - مانشستر سيتي

245 مليون يورو

فينيسيوس - ريال مدريد

196 مليون يورو

ساكا - أرسنال

195 مليون يورو

بيلينغهام - ريال مدريد (دورتموند سابقاً)

190 مليون يورو

رودريغو - ريال مدريد

185 مليون يورو

بيدري - برشلونة

178 مليون يورو

غافي - برشلونة

174 مليون يورو

جمال موسيالا - بايرن ميونخ

170 مليون يورو

فودين - مانشستر سيتي

167 مليون يورو

مبابي - باريس سان جيرمان

163 مليون يورو

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز