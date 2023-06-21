ريال مدريد يعلن تجديد عقد توني كروس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد تجديد عقد لاعبه الألماني توني كروس، لمدة موسم جديد، لينتهي الصيف المقبل 2024.

وكان عقد توني كروس مع ريال مدريد ينتهي صيف 2023 الجاري، إلا أن الميرنغي قرر تجديد عقد لاعبه الألماني لفترة أطول.

وكان توني كروس أعلن في وقت سابق تجديد عقده مع ريال مدريد، قبل أن يعلن النادي الأمر نفسه بشكل رسمي.

وكان توني كروس انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ، في صفقة انتقال نهائي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك توني كروس مع ريال مدريد في 417 مباراة، سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 89 هدفاً، وتمكن من الفوز بـ 20 لقباً مع الميرنغي، بينها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

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