دخل موسوعة جينيس.. رونالدو يحقق إنجازاً غير مسبوق

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يخوض 200 مباراة دولية رفقة منتخب وطني، بعد قيادة البرتغال في مباراة أيسلندا، أمس الثلاثاء، بتصفيات أمم أوروبا 2024، التي انتهت بفوز رفاق "الدون" بهدف دون رد من توقيعه.

وشارك رونالدو في مباراة أيسلندا أساسياً، وتعد تلك المباراة هي الـ 200 للنجم المخضرم مع منتخب البرتغال، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الرقم على الصعيد الدولي، وعلى هامش اللقاء تم تكريم رونالدو من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد هذا الإنجاز.

وخاض رونالدو أول مباراة مع منتخب البرتغال 20 أغسطس 2003، بعمر 18 عامًا و6 أشهر و15 يوماً.

اللاعبون الأكثر خوضاً للمباريات الدولية

كريستيانو رونالدو – البرتغال – 200 مباراة

بدر المطيع – الكويت - 196 مباراة

سوه تشين آن – ماليزيا - 195 مباراة

أحمد حسن – مصر - 184 مباراة

أحمد كانو - عمان - 182 مباراة

أندريس غواردادو – المكسيك - 181 مباراة

سيرخيو راموس – إسبانيا - 180 مباراة

حسام حسن - مصر - 178 مباراة

محمد الدعيع – السعودية - 178 مباراة

كلاوديو سواريز – المكسيك - 177 مباراة