سون لاعب توتنهام يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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نفى سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم شائعات تفيد بأنه سيتبع خطوات بعض أفضل لاعبي أوروبا وينتقل إلى السعودية قريبا، مضيفا أن الأمور المالية لا تقلقه في الوقت الحالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد بطل السعودية يستهدف التعاقد مع مهاجم منتخب كوريا الجنوبية مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني (63.62 مليون دولار) ويستعد لتقديم عقد طويل الأمد براتب قدره 25 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

وقال سون أمس الثلاثاء بعد تعادل كوريا الجنوبية 1-1 مع السلفادور وديا "مازالت تنتظرني الكثير من الأشياء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما لمدة ثلاثة مواسم مقابل 165 مليون دولار وفقا لوسائل إعلام سعودية وكذلك الحصول على خدمات نغولو كانتي لاعب تشيلسي.

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