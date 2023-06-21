منتخب السنغال يكتسح البرازيل برباعية ودياً

المصدر: د ب ا

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فاز المنتخب السنغالي لكرة القدم على نظيره البرازيلي 4 / 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالدي بمدينة لشبونة البرتغالية، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 11 وتعادل المنتخب السنغالي عن طريق حبيب ديالو في الدقيق 22.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب السنغالي هدفين عن طريق ماركينيوس، لاعب المنتخب البرازيلي بالخطأ في مرمى فريقه، وساديو ماني في الدقيقتين 52 و55، قبل أن يسجل المنتخب البرازيلي هدفه الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ماركينيوس، إلا أن ماني سجل الهدف الرابع للمنتخب السنغالي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

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