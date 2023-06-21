ماكينة هالاند لا تتوقف .. يحرز ثنائية في شباك قبرص

المصدر: د ب ا

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سجل المهاجم إرلينغ هالاند هدفين في الشوط الثاني ليقود النرويج للفوز 3-1 على قبرص أمس الثلاثاء ليعيد بلاده إلى المسار الصحيح في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد خسارة مفاجئة على أرضها بنتيجة 2-1 من اسكتلندا في المباراة السابقة.

ورفع الفوز رصيد النرويج إلى أربع نقاط من أربع مباريات لتحتل المركز الثالث، في مجموعة مكونة من خمسة فرق، بفارق الأهداف عن جورجيا صاحبة المركز الثاني. بينما تتصدر اسكتلندا بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات.

ومنح أولا سولباكن المقدمة للنرويج في الدقيقة 12 بعدما تابع تمريرة عرضية لم يلحق بها هالاند ليضعها في المرمى ويسجل أولى أهدافه الدولية.

وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وأضاف هدفه الثاني بعد مرور ساعة من اللعب ليرفع عدد أهدافه في الموسم إلى 56 هدفا ليكون أكثر من سجل من بين لاعبي مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا متفوقا بهدفين على الفرنسي كيليان مبابي.

وقلص جريجوريس كاستانوس الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن النرويج حافظت على تقدمها في الدقائق المتبقية لتحقق فوزها الأول في المجموعة.

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