بسبب شارة القيادة.. كورتوا يفتح النار على مدرب بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا عن غضبه الشديد، بسبب ما صرح به مدرب منتخب بلاده، حول أزمة شارة القيادة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن هناك أزمة بين كورتوا ومواطنه روميلو لوكاكو بسبب شارة قيادة المنتخب البلجيكي خلال مباراة منتخب النمسا، بتصفيات يورو 2024، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ونشر تيبو كورتوا بيانًا رسمياً، قال فيه: "فوجئت بتصريحات مدرب بلجيكا التي قال فيها رواية غير كاملة عن محادثة بيننا بعد مباراة النمسا الماضية، أريد توضيح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا غرف الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما نشرها علناً".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكني أريد أن أوضح أن تقييمات المدرب لا تتناسب مع الواقع، في حديثي معه طلبت منه أن يشرح ويتخذ القرارات لتجنب مواقف أضرت بالمنتخب سابقاً، أن تكون أو لا تكون قائد المنتخب ليست نزوة أو قرار عشوائي، تحدثت مع لوكاكو لتوضيح الموقف، وأريد التأكيد بأنني لم أتحدث عن الأمر مع أي زميل آخر".

وأكد كورتوا أنه غادر معسكر منتخب بلجيكا بسبب الإصابة وليس بسبب الخلاف الذي دار حول شارة القيادة، قائلاً: "خضعت لفحوصات طبية أكدت إصابتي في الركبة اليمنى، ريال مدريد وبلجيكا يعرفان ذلك، ولهذا السبب غادرت المعسكر".

بسبب شارة القيادة.. كورتوا يرفض المشاركة مع بلجيكا

وكانت صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن وجود أزمة داخل منتخب بلجيكا، بطلها بين كورتوا ولوكاكو، مؤكدة أن حصول الأخير على شارة قيادة بلجيكا في غياب كيفين دي بروين، أغضب كورتوا، كونه يرى أنه الأحق بارتدائها.

وأوضحت وسائل الإعلام البلجيكية أن مدرب بلجيكا قرر منح الشارة إلى لوكاكو في مباراة النمسا، على أن يتم منحها إلى كورتوا في مباراة إستونيا، وعلق المدرب على الواقعة، قائلاً: "تحدثت مع لوكاكو وكورتوا حول شارة القيادة، ضد النمسا كانت للوكاكو وستعود لتيبو أمام إستونيا، من الضروري أن يشعر كورتوا بتقديرنا له".

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني بالمجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب النمسا صاحب الصدارة بـ 7 نقاط، فيما يحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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