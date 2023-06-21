يرتدي القميص 6.. برشلونة يسجل عقد جافي رسمياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح برشلونة في تسجيل عقد لاعبه الشاب بابلو جافي، بعدما رفضته رابطة الدوري الإسباني في الأشهر الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وأكدت رابطة "الليغا" في بيان رسمي أنه تمت الموافقة على تسجيل عقد جافي الجديد، ليستحوذ على مكان بقائمة الفريق الأول للبرسا بداية من الموسم المقبل 2024/2023، على أن يرتدي القميص رقم 6 مع البلوغرانا.

وكان جافي تم تصعيده للعب مع الفريق الأول لبرشلونة موسم 2022/2021، وأعلن النادي الكتالوني قبل فترة تجديد عقد اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، حتى عام 2026، بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

صافرات استهجان ضد جافي من الجماهير الإسبانية

وشهدت احتفالات منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، تعرض جافي لإهانات من قبل جماهير ريال مدريد، حيث قام لاعبو المتادور بإلقاء كلمة قصيرة خلال احتفالهم مع الجماهير بلقب دوري الأمم الأوروبية، وعندما حان دور جافي بدأت جماهير ريال مدريد في ترديد هتاف شهير ضد برشلونة.

وجاء رد فعل جافي سريعاً بتدارك الموقف ووجه كلمته إلى الجماهير ووجه الشكر لها، حيث قال: "أردت أن أشكر كل الإسبان والجماهير التي ساندتنا في البطولة، لولاها لما حققنا اللقب".

وكان منتخب إسبانيا حقق لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب كرواتيا بفضل ركلات الترجيح، وأصبح جافي أصغر لاعب يحصد بطولة مع منتخب إسبانيا، مسجلاً رقماً قياسياً.

ولعب جافي مع منتخب إسبانيا 21 مباراة بشكل عام، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

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