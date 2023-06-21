الكشف عن موعد أول مباراة لـ «ميسي» مع إنتر ميامي

المصدر: أ ب

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يتوقع أن يشارك ليونيل ميسي في أول مباراة له في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع انتر ميامي يوم 21 يوليو في مباراة على أرض الفريق، حسبما أعلن الثلاثاء.

قال مالك النادي خورخي ماس لوسائل إعلام مختارة يوم الاثنين إن ناديه وميسي اتفقا على شروط وينهيان الأعمال الورقية والتأشيرة. وأكد الفريق تفاصيل محددة الثلاثاء للأسوشيتدبرس من بينها أن ميسي سيوقع عقدا حتى نهاية موسم 2025 مع خيار الاستمرار حتى 2026.

ستكون قيمة عقد ميسي 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار كل عام، وفق ما قاله الفريق الثلاثاء. ولا يمكنه التوقيع حتى يوليو بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

كان ميسي، 35 عاما، قد أعلن يوم 7 يونيو انضمامه لميامي. وستكون أول مباراة له في فورت لوديرديل أمام كروز أزول في كأس الدوريات.

أكد الفريق الثلاثاء أيضا أنه سيزيد سعة ملعب دي آر في بي إن كيه بثلاثة آلاف مقعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليتسع لنحو 22 ألف شخص.

وقال ماس لميامي هيرالد "أعتقد أنه سيكون هناك دائما مرحلة ما قبل وما بعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة. لدي اعتقاد راسخ بقوة بأننا نستطيع أن نخلق في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة إن لم يكن أعظم دوري، فهو واحد من أعظم دوريين في العالم. لا أستطيع أن أصف مدى ضخامة هذا الإعلان".

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