ميسي يظهر مع إنتر ميامي 21 يوليو

المصدر: ميامي - أ ف ب

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من المتوقع أن يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم في 21 يوليو المقبل، وفق ما كشف مالك النادي خورخي ماس.

وقال ماس، إنه من المرتقب أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي، ضمن منافسات «كأس الدوريين»، التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي. واعتبر ماس أن وصول ميسي إلى الدوري الأمريكي سيكون بمثابة «لحظة حاسمة» في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة.

يذكر أن، ميسي «البرغوث» أكد في السابع من الشهر الحالي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي بعد موسمين مع باريس سان جرمان الفرنسي، في عقد لمدة عامين ونصف العام مقابل 60 مليون دولار سنوياً.

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