راتب ثابت وحصة من 3 رعاة.. تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خوض تجربة احترافية جديدة بقارة أمريكا الشمالية، رغم العرض الضخم الذي تلقاه من الهلال السعودي، والذي وصل قيمته إلى ما يقرب من مليار يورو، يحصل عليها "البرغوث" خلال موسمين.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ميسي سيحصل على 50 مليون دولار سنوياً مع إنتر ميامي، ويتمثل المبلغ في راتب ثابت إلى جانب مكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي بعد إعلان اعتزاله.

ولم تتوقف امتيازات تعاقد ميسي مع إنتر ميامي عند هذا الحد، بل سيحصل النجم الأرجنتيني على مبالغ إضافية من 3 رعاة للنادي الأمريكي، خلال فترة لعبه بين صفوفه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مدة تعاقد ميسي مع إنتر ميامي، ستكون موسمين.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 41 مباراة خلال منافسات الموسم المنقضي بكافة المسابقات، نجح خلالها في إحراز 21 هدفاً، وصنع 20 هدفاً آخر.

موعد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي

وأشارت الصحيفة، إلى أن انتقال ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، لن يكتمل بشكل رسمي قبل 5 يوليو المقبل، وهو موعد فتح باب القيد بالدوري الأمريكي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز آزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات، 21 يوليو المقبل.

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