زيدان ينهار باكياً أثناء كلماته أمام أطفال مرضى السرطان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم يتمكن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، من حبس دموعه، خلال إلقاء كلمته، أثناء تواجده في إحدى الجمعيات الخيرية الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وكلفت سلطات بلدية إيستر الفرنسية زيدان برعاية هذا المشروع، الذي أنشأته بهدف توفير الرعاية والمساعدة للأطفال المصابين بهذا المرض الخبيث.

وظهر زيدان في فيديو الزيارة باكياً، وقال: "فخور بِرعايتي لهذا المشروع، سأفعل كل ما في وسعى لمرافقة الجمعية الخيرية وأسر الأطفال".

وكشفت تقارير صحفية خلال الآونة الأخيرة، عن إمكانية عودة زيدان إلى ريال مدريد ولكن في منصب استشاري، وليس كمدير فني للميرنغي، في ظل استمرار الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي على رأس الإدارة الفنية للريال.

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