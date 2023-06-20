لمدة 6 سنوات.. تشيلسي يعلن ضم نكونكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو قادماً من لايبزيغ الألماني، بعقد مدته 6 سنوات.

وأعرب نكونكو عن سعادته بالانتقال إلى البلوز في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، حيث قال: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي، بذلت مجهوداً كبيراً للقدوم إلى هنا، أتطلع لمقابلة المدرب وزملائي في الفريق، وإظهار ما يمكنني القيام به لمشجعي النادي".

وأضاف: "بعدما لعبت في الدوري الألماني، أريد الآن خوض التجربة في الدوري الإنجليزي، أحد أقوى دوريات العالم، أنا متحمس جداً لهذا التحدي، وفخور بارتداء قميص تشيلسي".

يذكر أن نكونكو ساهم في وصول لايبزيغ للمربع الذهبي خلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة الدوري الألماني.

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