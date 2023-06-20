على مستوى الأندية والمنتخب.. مبابي يحطم رقماً قياسياً جديداً

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حطم النجم الفرنسي كيليان مبابي رقماً قياسياً جديداً، بعد تسجيله هدفاً للمنتخب الفرنسي في شباك اليونان مساء أمس الإثنين في الجولة الرابعة من مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وواصل منتخب فرنسا حصد العلامة الكاملة في مجموعته حيث حقق الفوز الرابع على التوالي، لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.

ولعب مبابي دور البطولة في مباراة أمس حيث سجل هدفه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وكان الهدف هو الـ 54 لكيليان مبابي خلال الموسم، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم النجم الراحل جوست فونتين في عدد الأهداف المسجلة باسم لاعب فرنسي خلال موسم واحد، على مستوى الأندية والمنتخب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.

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