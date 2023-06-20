كاد يفقد رأسه.. إصابة غريزمان الدموية تفتح النار على لاعبي اليونان

المصدر: وكالات

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استنكر الإعلام البريطاني احتجاج لاعبي المنتخب اليوناني على البطاقة الصفراء ضد زميلهم كونستانتينوس مافروبانوس.

وكانت اليونان تواجه فرنسا على استاد دي فرانس، في رابع جولات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

وبعد مرور 4 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، وجّه مافروبانوس مدافع المنتخب اليوناني، ضربةً متهورةً بحذائه لرأس أنطوان غريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي، وسقط غريزمان أرضاً حيث شوهدت الدماء تنهمر من رأسه.

واستلزم صاحب القميص رقم 7 ما لا يقل عن 5 دقائق من الإسعافات الأولية ليتمكّن من إكمال المباراة، بعد الركلة القوية التي تعرّض لها.

وعلى الرغم من وضوح الخطأ الفادح الذي وقع فيه مافروبانوس، أقدم رفاقه في صفوف المنتخب اليوناني على محاصرة ماتيو لاهوز حكم المباراة، ومحاولة ثنيه عن استخدام البطاقات الملونة.

وكتبت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في عنوانها، "أنطوان غريزمان ينزف بعدما كاد يفقد رأسه جرّاء ركلة، لاعبو الخصم يجادلون الحكم على الرغم من ذلك".

ولفتت "ديلي ستار" إلى أن مافروبانوس يعد محظوظاً لأنه لم يتلق طرداً مباشراً، حيث اكتفى لاهوز بإنذاره.

ومن جانبها، اختارت صحيفة "ذا صن" البريطانية لمز مافروبانوس، الذي تراجعت مسيرته الاحترافية بعد التوقعات الكبيرة له في السنوات الماضية، ووضعت الصحيفة عنوانًا لها: "نجم أرسنال السابق المنسي يترك جريزمان مضرجاً بركله بالحذاء في وجهه بمباراة فرنسا".

وكان مافروبانوس وقّع لأرسنال عام 2018، إلا أنه أخفق في ترك بصمته، وانتقل إلى شتوتغارت الألماني.

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