السجن 18 شهرا لمهاجم المنتخب الهولندي كوينسي برومس

المصدر: أ ب

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أدين مهاجم منتخب هولندا لكرة القدم، كوينسي برومس، الإثنين بتهمة طعن ابن أخيه في ساقه وحكم عليه بالسجن 18 شهرا.

قال قضاة محكمة أمستردام الجزئية إن العقوبة على الجريمة ستكون عادة لمدة عام لكنهم حكموا على برومس بحكم أطول لأن "المشتبه به لاعب كرة قدم محترف ومشهور هولندي، وكان ينبغي أن يكون قدوة للآخرين".

لم يكن برومس في المحكمة وقت إصدار الحكم، حيث يلعب لسبارتاك موسكو في روسيا.

لم تحدد المحكمة في منطوق الحكم برومس بالاسم، بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية. لكن هذه القضية شهدت تغطية واسعة في وسائل الإعلام الهولندية.

سجل برومس سبعة أهداف في 50 مباراة دولية لهولندا.

أدين برومس بطعن ابن أخيه في ركبته خلال حفل عائلي في بلدة بالقرب من أمستردام في يوليو 2020.

علمت الشرطة بالحادث لأنها كانت تتنصت على هاتف برومس كجزء من تحقيق في تهريب المخدرات.

في وقت حادث الطعن، كان برومس يلعب لأياكس.

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